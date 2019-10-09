LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位【聲明全文】

倫敦政經學院8日聲明指出，相關紀錄證實台灣總統蔡英文的博士論文，授予學位的相關圖書館當年就已收到，早在1985年所刊出的索引文件裡都有紀錄。蔡總統日前參訪Dcard，也帶了LSE的畢業證書。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北9日綜合外電報導）英國「倫敦政經學院」今天發表聲明指出，相關紀錄證實台灣總統蔡英文的博士論文，授予學位的相關圖書館當年就已收到，早在1985年所刊出的索引文件裡都有紀錄。

倫敦政經學院聲明如下：

倫敦政經學院（LSE）接獲關切本校校友、台灣總統蔡英文博士學位狀況的諸多查詢。

我們可以明確地說，本校與倫敦大學（University of London，當時授予學位的單位）的紀錄證實，蔡博士確實於1984年獲得法學博士學位。

當時所有學位均由倫敦大學授予，論文也理應先送至該校的總圖書館（Senate House Library）。

總圖書館的紀錄證實，他們當時收到一份論文副本，並送至倫敦大學高等法律研究院（IALS）。在1985年刊出的IALS索引文件Legal Research in the United Kingdom 1905-1984裡，有列出蔡博士的論文Unfair trade practices and safeguard actions（不公平貿易與防衛措施）。

蔡博士近期提供一份一模一樣的論文私人拷貝本給倫敦政經學院圖書館，且可供人於圖書館的閱覽室觀閱。我們並了解蔡博士還提供一個她私人的論文副本數位版給台灣的國家圖書館。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1081009