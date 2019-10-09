LSE證實博士學位 蔡總統盼抹黑劃下句點

（中央社記者顧荃台北9日電）英國倫敦政經學院（LSE）今天證實總統蔡英文的學位與博士論文，蔡總統表示，希望那些用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

總統蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，遭台灣大學法律系名譽教授賀德芬質疑真實性，英國「倫敦政經學院」今天發表聲明，證實蔡總統確實於1984年獲得法學博士學位，總圖書館的紀錄也證實當時收到一份論文副本。

蔡總統今天在臉書發文表示，她的母校LSE，在很多人的關心下，對她的博士學位與論文，正式發出聲明。聲明中很清楚地說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。

蔡總統表示，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有任何限閱的問題。她也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在她的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

蔡總統說，特別感謝LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案。她也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。

她說，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。她想麻煩大家，幫她轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。（編輯：蘇志宗）1081009