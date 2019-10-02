政大保存蔡總統學位證書 教部確認一致

（中央社記者陳至中台北2日電）中國國民黨籍立委陳學聖今天質疑，政大至今不願提供總統蔡英文應聘副教授時附的博士學位證書影本。教育部表示，已確認與總統府日前公開的證書一致。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告業務概況，陳學聖質詢時指出，他為了幫蔡總統澄清學位疑慮，要求政大提供蔡總統應聘政大副教授時附的博士學位證書影本，卻收到政大公函回覆，認為需評估個人資料保護法及政府資訊公開法規定。

總統府已於9月23日公布蔡總統的英國倫敦政經學院（LSE）博士畢業證書，但陳學聖懷疑該版本與蔡總統當初應聘副教授時呈交的證書影本不一致，要求教育部安排他親自到政大確認。他並承諾涉及個資或機密的部分，一定不會對外公開。

對此，教育部高教司長朱俊彰表示，已確認政大留存的證書影本，與教育部審查時留存的一致，也與總統府9月23日公布的一致。如果立委有興趣，也願意盡快安排到政大親自確認。

另外，陳學聖質詢時詢問教育部長潘文忠，在處理蔡總統論文風波中是否有受到政治壓力。潘文忠回答：「沒有。」（編輯：張雅淨）1081002