LSE回應蔡總統博士論文質疑 不解每逢選舉就有關注

名嘴曹長青質疑總統蔡英文（圖）在倫敦政經學院的博士論文失蹤，倫敦政經學院日前再次發布聲明確認：「我們檢查了我們的記錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」（中央社檔案照片）

（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）名嘴曹長青質疑總統蔡英文在倫敦政經學院（LSE）的博士論文失蹤，LSE台灣研究計畫室協同主任施芳瓏表示，校方一直努力回應，廣泛查詢，但事隔久遠。校方也想問，為何每逢選舉才有人一直詢問。

曹長青質疑，蔡總統博士論文無法在LSE、倫敦大學高等法律研究院（IALS）等網站上找到，從而推測博士論文很可能由外交部長吳釗燮代筆；質疑蔡總統指導教授的名字從未被提及。

在2016年，LSE發布總統當選賀文，確認校友蔡英文於1984年獲得法學博士學位。

日前，LSE再次發布聲明確認：「我們檢查了我們的記錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai 出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

倫敦政經學院於1895年成立，在1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，該校才開始頒發自己的學位。

昨晚，施芳瓏在臉書貼文表示，部分網友雖然已經不質疑蔡總統的博士學位，卻仍堅持要看到論文。她表示，校方和蔡總統都沒有要閃躲迴避論文一事，也花了許多人力成本多方查詢，近期將會公布論文的謎底。

施芳瓏說，蔡總統畢業於35年前，當時博士論文只有紙本，博士學位都是由倫敦大學頒授，所以論文紙本也是交到倫敦大學。但如今，當時的圖書館員都不在了，加上近10年倫敦大學的改制、圖書館重整，又基於個人資料保護法，若是要開放當時蔡總統的博士導師等資料，都需要當事人同意，因此有些困難度。

施芳瓏也指出，雖然校方不排除曾經有人為疏失的可能，但校方也想問，為何這本論文只有在台灣總統大選前才有眾多詢問，而且鍥而不捨？選舉不是應該詢問當下政策嗎？35年前的博士論文，究竟與此有何關聯。

針對曹長青的質疑，吳釗燮先前已經澄清，他在美國攻讀學位，到返台擔任教職及從事公職至今，從未與蔡總統合寫任何文章、論文；代寫論文一說，「更屬憑空捏造」。（編輯：林憬屏）1080621

倫敦政經學院（LSE）發布聲明確認，倫敦政經學院和倫敦大學都證實總統蔡英文於1984年獲得法學博士學位。LSE並提供當年獲授學位學生名單，Ing-Wen Tsai出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。（倫敦政經學院提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年6月21日