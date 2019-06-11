遭指代筆蔡總統博士論文 吳釗燮：憑空捏造

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）名嘴曹長青質疑，總統蔡英文在倫敦政經學院的博士論文很可能由外交部長吳釗燮代筆。吳釗燮今天澄清表示，從未與蔡總統合寫過任何文章、論文，代寫論文一說，更屬憑空捏造。

針對曹長青撰寫「蔡英文的博士學位是否造假？」一文，外交部今天晚間代發吳釗燮個人澄清聲明。吳釗燮表示，該文質疑蔡總統的倫敦政經學院博士論文，是由他代筆，以及提及他曾於1996年與蔡總統合寫題為「不公平貿易和防衛機制」中文文章等內容，「均非事實」。

吳釗燮澄清，他在美國攻讀學位，到返台擔任教職及從事公職至今，從未與蔡總統合寫任何文章、論文；代寫論文一說，「更屬憑空捏造」。

吳釗燮說，他於1989年取得美國俄亥俄州立大學博士學位後，即返台擔任教職。1999年底擔任國立政治大學國際關係研究中心副主任時，才首次與時任國安會諮詢委員的蔡總統會晤。曹長青文章的時序錯亂，「顯是刻意造謠」。

他說，曹長青所述情節，不僅毫無事實根據，且荒誕無稽，明顯有其特定政治目的。曹長青這樣的行為對他的人格尊嚴及學術聲譽造成嚴重傷害，他對此表達不齒，並嚴厲譴責。（編輯：楊凱翔）1080611