府：LSE已證明蔡總統學歷論文 真的假不了

蔡總統日前參訪Dcard，也帶了LSE的畢業證書。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北19日電）總統府發言人張惇涵今天表示，有關蔡總統學歷相關質疑，總統府已多次澄清，也出示過蔡總統畢業證書與LSE校方官方文件，證明「學位是真的、論文是真的事實，真的假不了」。

張惇涵同時強調，「依照校方授予學位的規定，必然是有繳交論文並通過口試，才會授予博士學位」，這應該是common sense（常識），他認為各種無聊的臆測都是多餘。

聯合報今天轉載世界日報一篇「蔡英文總統論文讀後感」，再次對蔡總統於政經學院的論文提出多項質疑，張惇涵強調，總統府已經多次澄清，這則報導剛好證明一件事情，就是這本300多頁的博士論文確實存在，並且依照LSE校方相關規定也可供人公開檢閱。

對於蔡總統學歷爭論，倫敦政經學院（LSE）已經於7月答覆中央社記者詢問時表示，蔡總統論文的副本已送到LSE的圖書館，正式編入書目。

根據書目，蔡總統當年的畢業論文題目為Unfair trade practices and safeguard actions，完成於1983年，副本於2019年送達圖書館。

倫敦政經學院也曾發布聲明：「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

根據書目，蔡總統當年的畢業論文題目為Unfair trade practices and safeguard actions，完成於1983年，副本於2019年送達圖書館。

同時，教育部高教司長朱俊彰也說，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」，且都可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查詢。

蔡總統之前參訪Dcard，也帶了LSE的畢業證書，卻仍被政論節目稱證書「穿越時空」；倫敦政經學院對於台灣有人持續追問這件事，感到不勝其擾。LSE台灣研究計畫室協同主任施芳瓏強調，校方一直努力回應，廣泛查詢，但事隔久遠。校方也想問，為何每逢選舉才有人一直詢問。

不滿學位遭到抹黑，蔡總統已經於本月4日委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發台大法律系名譽教授賀德芬、台裔學者林環牆涉嫌妨害名譽，這也是蔡總統任內首度提告。

倫敦政經學院於1895年成立，1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，LSE才開始頒發自己的學位。施芳瓏曾解釋，蔡總統畢業於35年前，當時博士論文只有紙本，博士學位都是由倫敦大學頒授，所以論文紙本也是交到倫敦大學，當時的圖書館員早就不在了。校方和蔡總統都沒有要迴避論文一事，也花了許多人力成本多方查詢。（編輯：楊凱翔）1080919