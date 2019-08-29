賀德芬質疑蔡總統論文 府駁斥不實將提告[影]

台大法律系名譽教授賀德芬（圖）29日召開記者會，質疑總統蔡英文未在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位；賀德芬表示，蔡總統學位爭議的本質是學術以及政治誠信的問題，這也是她以學者身分秉於學術良知，在極大壓力下，仍須站出來呼籲各界重視此一問題的原因。中央社記者郭日曉攝 108年8月29日

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北29日電）學者賀德芬質疑總統蔡英文未在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，總統府發言人張惇涵今天表示，賀德芬等人所言為不實指控，將提出司法訴訟，捍衛蔡總統合法權益。蔡總統下午在臉書發文表示，將對不實言論提起告訴。

台大法律系名譽教授賀德芬上午召開記者會，公布在美UNC Charlotte經濟學系任教的台裔學者林環牆（Hwan C.Lin）針對總統蔡英文倫敦政經學院（LSE）博士論文學位所做的「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，質疑蔡總統並沒有在35年前的1984年取得倫敦政經學院法學博士學位。

賀德芬說，蔡總統學位爭議的本質是學術以及政治誠信的問題，她深信學術誠實與政治誠信是現代文明社會普遍堅持的信念與價值，這也是她以學者身分秉於學術良知，在極大壓力下，仍須站出來呼籲各界重視此一問題的原因。

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張惇涵上午在總統府召開記者會，出示相關文件並做出3點聲明，他表示，此為不實指控，第一，根據倫敦政經學院（LSE）頒授學位相關規定，學位頒授必須以成功提交論文為前提，也就是有拿到學位當然就是有繳交論文，無庸置疑。

第二，總統確實在1984年取得倫敦政經學院博士學位，校方官網也將蔡總統列入相關名人錄，詳載於官網當中，2016年蔡英文當選總統後，LSE也在官網特別發文祝賀校友蔡總統當選台灣總統。

第三，總統過去擔任教職、曾經參選其他公職都必須依法繳交相關證書且經外館認證。張惇涵說，相關不實指控在上次總統大選期間也曾經出現，當時也去申請倫敦政經學院的學位證書，並出示當時申請學位的證書及其相關資料。

張惇涵強調，過去這段時間包括LSE的校方、教育部等相關單位都一再做出完整說明卻沒有辦法阻止類似的抹黑、不實的言論，既然賀德芬再度提出質疑，那就由司法來解決，只好向相關人士採取法律行動，備妥相關文件後提起告訴，請在後續的司法行動中向司法單位說明，以司法行動捍衛蔡總統合法權益。（編輯：黃國倫）1080829