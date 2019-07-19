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總統博士論文升等著作 教育部確認屬實

最新更新：2019/07/19 16:17
教育部高教司長朱俊彰19日表示，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」。（教育部提供）中央社
教育部高教司長朱俊彰19日表示，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」。（教育部提供）中央社

（中央社記者陳至中台北19日電）教育部高教司長朱俊彰今天表示，總統蔡英文的博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證「確認屬實」，且都可透過大學圖書館或檢索系統等學術資源查詢。

中國國民黨籍立委陳學聖日前認為蔡總統的升等論文及專書，有許多流言蜚語，要求教育部在本月19日前公布相關資訊以正視聽。

教育部高教司長朱俊彰今天出面說明查證結果，在博士論文部分，確定英國倫敦政經學院已將論文置放於特藏閱覽區，中華民國駐英代表處也派員到該館拍照確認。

關於蔡總統升等著作，朱俊彰指出，經台灣大學、政治大學、中原大學3校圖書館協助，找到館內典藏的蔡總統期刊論文，且都已拍攝實體書籍封面、目錄及出版資訊，確認無誤。

朱俊彰表示，本月17日接獲陳學聖來函後，審慎地查證，透過駐外單位和各大學圖書館收集到實體文獻，確認無誤，且相關資訊都可在圖書館和線上學術資料庫查悉。相關資訊公布於教育部網站的「即時新聞」上。（編輯：林沂鋒）1080719

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