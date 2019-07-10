蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書[影]

總統蔡英文在臉書分享9日參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）影片；為了申請Dcard帳號，她還帶了倫敦政經學院畢業證書（圖）。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天透過影片分享昨天參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard）；為了申請Dcard帳號，她還帶了倫敦政經學院的畢業證書，並特別強調「我的專長是做總統」。

前陣子蔡總統去了台灣新創公司Whoscall，她今天透過臉書分享影片提到，昨天她去參觀員工平均年齡只有27歲的Dcard，聽聽台灣年輕人創業的故事，也了解台灣新創、本土社群網站的產業狀況。

蔡總統透露，Dcard的共同創辦人兼執行長、27歲的林裕欽告訴她，他們的理念是要「讓每個人找到共鳴」，用獨創的「抽卡」系統，吸引年輕人加入互動，留在Dcard的論壇上討論。

她說，他們還跟她分享，創業初期20個人擠在一間小公寓，苦惱鑰匙不夠，卻發展出輸入關鍵字「芝麻開門」，結合app就能遠端開啟大門的小故事。

蔡總統說，發現問題，想辦法用創意解決問題，就是台灣年輕人最厲害的地方。台灣的年輕人絕對有能力，用創新、行動力站上世界的舞台。

蔡總統還提到，「為了申請Dcard帳號，這次我把倫敦政經學院（LSE）的畢業證書給帶來了」、LSE畢業證書首次開箱，「是有鋼印的」。

這支影片中，蔡總統在自我介紹中專長寫著「廚藝、養貓、養狗、看書、國際經貿談判」，她笑說：「這個是我做政治人物之前的專長，現在的專長是做總統，記住我的專長是做總統。」

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統特別註冊了自己的Dcard帳號，並依網站規定，特別帶來了自己LSE的畢業證書提供認證，確認是本人申請。總統也表示，她未來將會在Dcard上發文，與網友互動討論。

林鶴明表示，林裕欽跟總統分享創業甘苦談，從3人小團隊到120人的公司，其中有許多不足為外人道的故事；蔡總統肯定Dcard以全世界作為發展目標的想法，並認為不同語系的市場也是機會所在。

林鶴明說，Dcard的員工從3人變成120人，每月全站新增超過20萬篇文章，擁有1500萬的不重複訪客數，15億以上的瀏覽數。顯示台灣新創團隊提供的網路服務成績有目共睹。

另外，員工也向蔡總統提問，有沒有讓年輕人能夠放心生孩子的方法？總統回答，除了給年輕人減稅之外，今年8月開始，政府也推出準公共化政策、育嬰補貼，都是為了幫助年輕人，體貼年輕家庭。（編輯：趙蔚蘭）1080710