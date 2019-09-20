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總統升等論文期刊 國家圖書館秀出收藏紙本

最新更新：2019/09/20 15:57
部分媒體質疑，國家圖書館所收錄的蔡總統升等論文期刊不見蹤影。國圖20日秀出照片，證實確有館藏。（國家圖書館提供）
部分媒體質疑，國家圖書館所收錄的蔡總統升等論文期刊不見蹤影。國圖20日秀出照片，證實確有館藏。（國家圖書館提供）

（中央社記者陳至中台北20日電）部分媒體質疑，國家圖書館所收錄的總統蔡英文升等論文期刊，近日不見蹤影。國圖除發出聲明強調「並無不見情事」，也秀出照片，證實確有館藏。

部分媒體報導，蔡總統於民國72年在「政大法學評論」第27、28期發表的2篇副教授升等論文，近日向國家圖書館借閱，這2份期刊卻不見蹤影。

國圖昨天發出聲明，強調「並無不見情事」，報導與事實不符。國圖為了妥善保存及利用館藏資料，已將「政大法學評論」第27、28期收錄於「台灣期刊論文索引系統」，提供數位閱覽。

中央社記者今天詢問國圖，對方表示，如果國圖收藏的紙本有2份，就會將其中一份放在閱覽區開放民眾翻閱。但「政大法學評論」第27、28期只收藏一份，因此是放在典藏庫，民眾如有特殊需求，可洽詢櫃台申請調閱。

如果想查詢數位版本，受限於著作權規定，民眾需親自到國圖走一趟，使用館內資訊系統，即可查到完整論文內容。（編輯：張雅淨）1080920

▲國家圖書館20日秀出照片，證實館內確有收藏蔡總統升等論文期刊。（國家圖書館提供）

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