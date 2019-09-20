總統府抗議聯合報 社論暗示學歷有疑點誤導輿論

（中央社記者溫貴香台北20日電）聯合報今天社論刊出「蔡英文論文五大疑點，光提告無法釋疑」一文，總統府發表四點聲明表示，內容援引涉誹謗者惡意曲解的不實資訊，意圖誤導輿論，表達強烈抗議。

對於聯合報社論提出蔡總統的博士論文至少有五大疑點亟待釐清，總統府發出聲明表示，查證學歷學籍的不二途徑，就是校方。聯合報沒有或刻意迴避向校方查證蔡總統學歷，甚而以目前涉訟之不實資訊為新聞來源，暗示總統學歷「有疑點」，「令人感到憤怒」。

總統府指出，政大校方所留存的畢業證書影本，早經總統府發布，並經媒體報導，該社論仍質疑「兩校難道都未留存其論文和畢業證書影本」，基本查證工作付之闕如。

總統府表示，有關總統學歷一事，LSE校方、總統府、教育部等單位已多次做過說明，並完整提供各項資訊，然而聯合報等卻置若罔聞。總統府並指出，日昨媒體揭露在野黨準備於國會新會期，藉言論免責權啟動選舉抹黑，報方隨即有類似社論配合如此，在野黨隨即援引為國會記者會資訊，「種種巧合更啟人疑竇，亦與多年前宇昌抹黑案模式如出一轍」。

總統府認為，2011年聯合報以相同模式配合特定政黨操弄輿論，介入選舉，後雖經司法釐清真相，但國家也因此付出慘重代價。總統府提醒，媒體應「嚴守專業倫理」，莫再次犯下當年宇昌抹黑案，「自失報格與公信」。針對總統府聲明，截至發稿前，尚未取得聯合報回應。（編輯：紀淑芳）1080920