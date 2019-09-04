不滿學位遭抹黑 總統委任律師正式提告賀德芬林環牆

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府今天說，總統蔡英文委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發台大法律系名譽教授賀德芬、台裔學者林環牆涉嫌妨害名譽；賀、林兩人先前指蔡總統學位證書是「贗品」、「假博士」。這是蔡總統任內首度提告。

總統府今天指出，賀德芬8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」。賀德芬所言與林環牆所述，內容都是不實抹黑且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

總統府說，在告發同時，委任律師也檢具相關事證，並同步提供各界檢視，透過這些事證，大家可以很清楚地看見，總統的論文與博士資格。

總統府指出，經向倫敦政經學院（LSE）洽詢，請校方提供總統在LSE就學期間相關資料。在LSE提供的檔案中，包括總統的學生紀錄表，上面很清楚地註明，她的兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及她的論文題目Unfair trade practices and safeguard actions。LSE也提供1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書，註明同樣的論文名稱，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

總統府說，LSE並提供了1984年3月所製發的畢業證書影本。這些都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，取得博士資格。

總統府也向蔡總統當初任教的政治大學查詢1984年蔡總統申請教職的人事資料，總統府說，公文清楚敘明「檢附蔡先生（當時教育界慣例不分男女均敬稱先生）……博士論文三冊」，證明政大在審核蔡總統當年資格時，蔡總統博士論文也在審查之列，再次佐證當時總統確有提交博士論文。同時，教育部及政大在各自的檔案中，都留存了蔡總統1984年的博士畢業證書的影本，與LSE所提供的影本是一致的。

總統府表示，特定人士抹黑總統以特權取得學位，事實上，當年在台灣蔡總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身分普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

總統府表示，作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，也希望能夠就此讓荒謬的無意義質疑止息。何況，賀德芬也說，要求司法介入調查，那就讓司法來釐清事實。（編輯：謝佳珍）1080904