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不滿學位遭抹黑 總統委任律師正式提告賀德芬林環牆

最新更新：2019/09/04 17:36
總統府4日說，蔡總統委任律師正式向台大法律系名譽教授賀德芬、學者林環牆提告妨害名譽。圖為總統府發言人於臉書公開蔡總統論文考試通過的正式通知書等影像資料。（圖取自facebook.com/presidentialoffice.tw）
總統府4日說，蔡總統委任律師正式向台大法律系名譽教授賀德芬、學者林環牆提告妨害名譽。圖為總統府發言人於臉書公開蔡總統論文考試通過的正式通知書等影像資料。（圖取自facebook.com/presidentialoffice.tw）

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府今天說，總統蔡英文委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發台大法律系名譽教授賀德芬、台裔學者林環牆涉嫌妨害名譽；賀、林兩人先前指蔡總統學位證書是「贗品」、「假博士」。這是蔡總統任內首度提告。

總統府今天指出，賀德芬8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」。賀德芬所言與林環牆所述，內容都是不實抹黑且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

總統府說，在告發同時，委任律師也檢具相關事證，並同步提供各界檢視，透過這些事證，大家可以很清楚地看見，總統的論文與博士資格。

總統府指出，經向倫敦政經學院（LSE）洽詢，請校方提供總統在LSE就學期間相關資料。在LSE提供的檔案中，包括總統的學生紀錄表，上面很清楚地註明，她的兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及她的論文題目Unfair trade practices and safeguard actions。LSE也提供1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書，註明同樣的論文名稱，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

總統府說，LSE並提供了1984年3月所製發的畢業證書影本。這些都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，取得博士資格。

總統府也向蔡總統當初任教的政治大學查詢1984年蔡總統申請教職的人事資料，總統府說，公文清楚敘明「檢附蔡先生（當時教育界慣例不分男女均敬稱先生）……博士論文三冊」，證明政大在審核蔡總統當年資格時，蔡總統博士論文也在審查之列，再次佐證當時總統確有提交博士論文。同時，教育部及政大在各自的檔案中，都留存了蔡總統1984年的博士畢業證書的影本，與LSE所提供的影本是一致的。

總統府表示，特定人士抹黑總統以特權取得學位，事實上，當年在台灣蔡總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身分普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

總統府表示，作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，也希望能夠就此讓荒謬的無意義質疑止息。何況，賀德芬也說，要求司法介入調查，那就讓司法來釐清事實。（編輯：謝佳珍）1080904

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