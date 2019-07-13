蔡總統畢業證書遭質疑 校方擾不勝擾

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）總統蔡英文日前參訪Dcard，帶了倫敦政經學院的畢業證書，卻被政論節目稱證書「穿越時空」，還說整件事情疑雲重重。倫敦政經學院對於台灣持續追問這件事，已經擾不勝擾。

蔡總統透過影片分享參訪狄卡科技股份有限公司（Dcard），並表示為了申請 Dcard 帳號，她還帶了倫敦政經學院（LSE）的畢業證書，「是有鋼印的」，事後卻遭政論節目質疑，證書上簽名的校長和她當年畢業時的校長不一致。

據了解，因為蔡總統秀出的博士學位證書是2015年申請補發，所謂「穿越時空」的疑問，其實就是補發這麼簡單的原由。

LSE台灣研究計畫室的協同主任施芳瓏接受中央社記者訪問表示，蔡總統這張博士學位證書不是1984年頒授的原始證書，簽名的不是當年倫敦大學的校務校長奎爾克（Randolph Quirk，任期1981-1985年)，而是後來的校長史密斯（Adrian Smith，任期2012-2018年)。

施芳瓏表示，至於為何不拿出原始證書，校方不會過問，因為是蔡總統私人的事情，可能需要翻箱倒櫃去找，也可能找不到，還不如向大學申請補發比較快。若是因為這樣就質疑證書是造假，「難不成倫敦大學隨便哪一個人來申請補發，就會發給一張現職校長簽名的證書嗎？」

她表示，台灣各方人士 （蔡總統支持者與反對者）為了蔡總統的學歷不間斷去詢問LSE，校方已經擾不勝擾。LSE的同事們莫可奈何，想問：「您們台灣還要我們怎麼查？」校方日前才再次發布聲明表示：「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲頒學位的學生名單，Ing-Wen Tsai出現在Higher Degrees Awarded 1983-84 Ph.D. 欄下，以茲證明。

她表示，如果還有人要再一直查問下去，懷疑的已不只是蔡總統，連倫敦政經學院，甚至整個倫敦大學的學術公信力都遭到懷疑。（編輯：徐睿承）1080713