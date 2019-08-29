賀德芬質疑未取得學位 總統：提告由司法檢驗

台大法律系名譽教授賀德芬質疑總統蔡英文（圖）並未取得倫敦政經學院法學博士學位，蔡總統29日受訪強調，不清楚賀德芬為何質疑，既然賀德芬說過要用司法檢驗，那就提告由司法檢驗。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）台大法律系名譽教授賀德芬質疑蔡總統未取得倫敦政經學院法學博士學位。總統今天在彰化受訪說，任教、任公職、競選，學經歷多次受檢驗，不清楚賀為何質疑，提告由司法檢驗。

總統蔡英文下午參拜芳苑鄉普天宮，對於遭賀德芬質疑未在公元1984年取得博士學位，總統下午先透過臉書詳細澄清，並表明「正式提告」，接著在普天宮接受媒體訪問時強調，不清楚賀德芬為何如此質疑，既然賀德芬說過要用司法檢驗，那就提告由司法檢驗。

總統表示，她的母校英國倫敦政經學院曾發聲明證明1984年已取得博士學位，此事無庸置疑，英國倫敦政經學院也將她列為傑出校友並公布網站；另外，她任教、任公職，尤其多次參與選舉，每次競選或任教都會檢查學經歷，已歷經多次檢驗，絕不會有問題，因此，不清楚賀德芬為何要再質疑。

媒體提問有關台北市長柯文哲提出「親美日友中」、「不需要跟中國大陸逞口舌之快」看法，蔡總統指出，當市長或許可「這樣子說說」，但作為國家領導人、總統，面臨重大事件或必須說明立場時，就必須說清楚，說清楚不但可讓國際社會不誤解「我們的立場」，同時也不會讓中國誤判情勢，並為台灣人發聲，這是國家領導人、總統必須要做的事。

2012年與總統蔡英文搭檔的副手人選蘇嘉全當時也陷農舍爭議，最後蘇嘉全無條件捐出，對照高雄市長韓國瑜及妻子李佳芬，媒體提問蔡總統看法。總統說，這件事仍要由韓國瑜及他的家人對社會說清楚，畢竟質疑來自社會，希望對方能盡量說清楚，讓大眾釋疑。

對於媒體提問，台北市第一選舉區及台南市第六選區，民進黨與獨派似乎「喬不攏」，對此，蔡總統表示，對選情有信心，尤其這兩席立委選區都有信心，「我們也會盡全力爭取最多選民支持」，黨也會團結，並團結所有支持中華民國、支持台灣的人力量，在選舉取得最多數人支持，當選後好好保衛台灣。

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）投書福斯新聞（Fox News）網指出，香港局勢牽動全球，她提議，如果中國鎮壓香港，與中國的一切商務都必須中斷，對此，總統蔡英文回答媒體詢問說，支持香港人民對民主、自由、人權訴求，也從香港近期發展讓台灣人民理解，一國兩制確實不是台灣可接受的方案，應要更珍惜現在擁有的主權及民主自由生活。

總統由民主進步黨立法委員洪宗熠、前彰化縣長魏明谷、埔心鄉長張乘瑜、大城鄉長蔡鴻喜等人陪同參拜普天宮，並向現場百名鄉親說明彰化發展離岸風電、減稅、台商回流投資等眾多施政成果，希望鄉親再給她及洪宗熠4年做更多事。（編輯：林沂鋒）1080829

Po鋼印學位證書 蔡總統：將正式提告破除假訊息

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。真的假不了，將備妥相關文件後，會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

總統蔡英文下午在臉書發文以「蔡英文正式提告不實言論、英國倫敦政經學院鋼印證明博士學位證書、破除假訊息謠言」為題表示，最近有些人對她的學位取得提出質疑，不但有違事實，更是過度造謠，已經成為假訊息。

總統表示，過去這段時間，包括英國倫敦政經學院（LSE）校方、教育部等單位，已經一再提出完整說明，卻無法阻止類似的抹黑跟不實的言論。在備妥相關文件後，會對相關人士採取法律行動，提起告訴。

基於捍衛個人立場及遏止假訊息，總統在臉書Po出附有鋼印證明的博士學位證書並指出，根據英國倫敦政經學院（LSE）頒授學位的規定，必須以成功提交論文為前提。也就是說拿到學位，就有繳交論文。

蔡總統表示，她在英國倫敦政經學院（LSE）完成的「博士論文」與「博士學位證書」，都有紙本也有鋼印，獲得校方公開證明為真。

另外，博士論文題目是Unfair Trade Practices and Safeguard Actions，只要到倫敦政經學院的圖書館網站上搜尋，就可以找到，也可以在館內借閱。

總統表示，不論是學術生涯，甚至數次參選公職，都必須繳交相關證書，也都有可以客觀查證的事實，希望相關人士停止造謠生事。「真的假不了！」總統強調，這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋而已。

總統說，身為總統，接受人民的監督，這就是民主，「但是，民主、自由不代表我們容忍散播假訊息」。總統也請大家幫忙分享，一起破除假訊息。（編輯：楊凱翔）1080829