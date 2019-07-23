蔡總統畢業論文已送到 倫敦政經學院編入書目

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）有人質疑總統蔡英文在倫敦政經學院（LSE）的博士論文失蹤，倫敦政經學院今天表示，這份論文的副本已送到蔡總統母校的圖書館，正式編入書目。

名嘴曹長青之前質疑，蔡總統博士論文無法在倫敦政經學院、倫敦大學高等法律研究院（IALS）等網站上找到；部分人士因此懷疑蔡總統的學位真偽。

2016年LSE曾發布總統當選賀文，確認校友蔡英文於1984年獲得法學博士學位。

在各界一再詢問後，倫敦政經學院近日再次發布聲明：「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai 出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

不過，蔡總統之前參訪Dcard，也帶了LSE的畢業證書，卻仍被政論節目稱證書「穿越時空」。倫敦政經學院對於台灣有人持續追問這件事，感到不勝其擾。

倫敦政經學院於1895年成立，1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，LSE才開始頒發自己的學位。倫敦政經學院台灣研究計畫室協同主任施芳瓏曾解釋，蔡總統畢業於35年前，當時博士論文只有紙本，博士學位都是由倫敦大學頒授，所以論文紙本也是交到倫敦大學，當時的圖書館員早就不在了。校方和蔡總統都沒有要迴避論文一事，也花了許多人力成本多方查詢。

校方今天在答覆中央社記者的郵件中證實，總統府已將蔡總統的論文副本寄到學校，校方也將論文編入書目，可供查閱，但需要經過作者同意才可翻印、引述。

根據書目，蔡總統當年的畢業論文題目為Unfair trade practices and safeguard actions，完成於1983年，副本於2019年送達圖書館。（編輯：郭中翰）1080723