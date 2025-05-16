國會友台小組促成蔡英文訪英 主席：台英深厚友誼應讓大家知道【專訪】

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）「對我來說，向各界大力公開英國與台灣的關係有多密切、友誼有多深厚，十分重要」。台英國會小組共同主席柴萍恩接受中央社專訪時作以上表示。關於前總統蔡英文的訪英行，她表示未曾知悉或遭遇來自英國官方或「其他國家」的施壓。

蔡英文15日在英國國會宴會廳出席上、下議院友台議員為她舉辦的歡迎酒會並發表演說，中午與議員們餐敘，下午與下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）會晤。

柴萍恩（Sarah Champion）在陪同蔡英文與霍伊爾會晤前，接受中央社專訪表示，身為下議院議長，霍伊爾象徵英國國會領袖，因此他決定與台灣的前總統蔡英文舉行「正式會晤」，意義非凡。

柴萍恩另透露，蔡英文15日與英國國會跨黨派友台議員交流，其中一位國會資歷長達約20年的資深議員告訴柴萍恩，這是他歷來在國會參加過「最棒的會面」。

柴萍恩告訴中央社，這位議員國會閱歷豐富卻仍深受感動，她不禁為自己得以參與促成蔡英文訪英感到無比自豪。

身為女性，柴萍恩指出，她也很驕傲可以在國會接待台灣的第一位女總統。

台灣在英國會獲跨黨派支持 促成蔡英文訪英唯一壓力是時間

柴萍恩是英國工黨籍下議院議員，也是下議院國際發展事務委員會主席。她的國會資歷逾12年，參加台英國會小組約10年之久，去年9月接任共同主席。蔡英文此次是應台英國會小組邀請訪英，柴萍恩去年起即參與行程規劃。

身為執政黨籍國會議員，柴萍恩受訪時強調台灣在英國國會上、下議院享有跨黨派支持。友台議員們促成蔡英文訪英，出發點是宣揚台英之間的「共享利益」。柴萍恩坦言，過程不容易、費了一番功夫，但十分值得。

儘管曾有英國媒體報導台灣方面去年曾遇英國官方施壓、要求蔡英文延後訪英，以免影響英國高階官員訪問中國，柴萍恩說，她可以坦誠相告，蔡英文訪英「未遭遇阻力」，包括英國外交部。

此外，據柴萍恩所知，期間也未曾有任何「外部施壓」，或是來自「其他國家」的影響。柴萍恩說，若曾發生相關情況，她應該會知道。

「時間是唯一的壓力」，柴萍恩強調。讓時間安排能符合所有人需求、讓所有人能同聚一堂，並取得適當的國會場地，確實不容易。

英國議員推動增進台英關係 貿易、安全領域受關注

柴萍恩指出，15日與蔡英文交流的英國國會議員不乏具影響力人士，其中有在野黨影子內閣成員及前官員。

根據訪團釋出的影片和照片，出席活動的包括前主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）及前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。他們都是具份量的英國兩大黨之一保守黨籍下議院議員，也都遭北京制裁。

柴萍恩告訴中央社，蔡英文表達了對台英關係進一步發展、台英在國際多邊事務強化合作的期望。

柴萍恩指出，英國政府願在各領域和各層級，增進與台灣的關係，涵蓋貿易、能源、公共衛生、國際多邊合作等領域，而蔡英文會晤的友台議員們可在英國國會上、下議院發揮重要影響力。

就她個人而言，柴萍恩特別期待英國與台灣盡快展開貿易協商、簽訂貿易協議。她認為這對台英雙方都有利。

她透露，她正遊說英國官方高階決策人士，以確保台英可簽訂更完備的貿易協議，並確保英國積極支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

台英2023年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），這不排除有機會助雙方進一步簽訂更完整的貿易協議。

柴萍恩幽默提到，她的選區有來自台灣的投資，而這讓部分國會議員「心生嫉妒」。她說，她與其他選區內同樣可見台灣投資活動的國會議員往往會盡可能分享與台灣合作的好處。

柴萍恩指出，很多人忽略貿易、投資協商終究是一種「人與人之間」的互動。她在選區的良好個人經驗因此可以是有力見證；她希望這也有助台英之間在政府層級的貿易和投資協商。

柴萍恩另提到，國會議員與蔡英文互動期間曾觸及台灣海峽的衝突風險。

她指出，英國「高度意識到」台海衝突風險，並正「盡其所能」試圖降低潛在緊張局勢。

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柴萍恩說，台海情勢不僅攸關全球貿易，另一個重點是「沒有人希望世界發生更多衝突」。

她指出，所有英國國會友台議員都對台灣面臨的風險與緊張局勢十分警覺，也十分致力於確保台灣能夠擁有安全的未來。（編輯：周永捷）1140516