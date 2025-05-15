蔡英文會丹麥台僑 籲台灣人凝聚力量共同向前

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（中央社記者辜泳秝哥本哈根14日專電）前總統蔡英文出訪丹麥，最後一天與台僑餐敘時，表示希望僑民多關心台灣，「國家是大家的，要共同讓台灣向前」；未來挑戰還很多，相信台灣人夠勇敢夠聰明，越困難的環境，更能凝聚力量往前走。

蔡英文在13日拜訪丹麥國會與出席哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）後，14日展開文化巡禮，走訪丹麥具代表性景點，包括丹麥地標小美人魚雕像及有「北歐凡爾賽宮」之稱的腓特烈堡（Frederiksborg Castle）。

腓特烈堡是丹麥重要的文化資產，也是北歐最大型的文藝復興建築，城堡內設有丹麥國家歷史博物館與丹麥肖像畫廊。

蔡英文在導覽人員的帶領之下，參觀了城堡裡多處具代表性的建物與空間，包括玫瑰廳、城堡教堂、宴客廳、國王辦公廳等；也觀賞城堡內知名的畫作與現代裝置藝術作品。

結束文化參訪之後，蔡英文訪團與丹麥當地台灣僑民餐敘。丹麥台灣商會會長宋和臻與會表示，蔡前總統能夠來到丹麥，除了外交上的益處之外，對台僑來說也是心靈上的撫慰。

丹麥台灣商會財務長王宥芯表示，台灣通過婚姻平權，是亞洲第一個通過同性婚姻的國家，她很感謝，也希望能以台灣隊的名義參與哥本哈根驕傲大遊行，宣揚台灣的民主自由跟婚姻平權。

旅居丹麥的台灣僑民中許多人任職於綠能產業，特地向蔡英文表達感謝；一名僑民表示，蔡英文任內發展綠能政策，使得台灣產業多元化，讓沒有出國留學的專業人士也能因為自己的所學專長到國外工作，自己的人生軌跡因此完全改變。

一名任職於製藥生技業的台僑也表示，由於蔡英文任內通過再生醫療法，讓生技業有更多發展，也希望未來台灣跟丹麥在生技產業上可以有更多交流與發展。

蔡英文在餐會後向在場僑民表示感謝，表示要讓世界看見台灣，必須靠每個台灣人，不能只靠總統和政府；每一個台灣人都能讓世界更感受到台灣的存在及台灣的重要性。她也期許僑民繼續關心台灣，「國家是大家的，我們還是要共同的把台灣往前。」

她表示，台灣未來挑戰還會很多，但台灣人夠勇敢夠聰明，「只要我們不要自己老是在家裡吵架就好了」，越困難的環境，更能一起凝聚力量往前走。

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她也提醒旅居海外的僑民們好好照顧自己，照顧別人。

蔡英文會後隨即出發前往英國，繼續歐洲參訪行程。（編輯：陳慧萍）1140515

蔡英文在前往英國之前與旅居丹麥的台灣僑民餐敘，氣氛溫馨歡樂。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 114年5月15日