劉若英欽點當女一 謝盈萱：她會不會很難搞

（中央社記者洪素津台北6日電）演員謝盈萱主演劉若英編導的新劇，謝盈萱分享第一次見導演時很緊張，笑說：「她是在很上面、很厲害的演員，我不知道她會不會很難搞，後來我發現完全不會」。

劉若英找來謝盈萱擔任影集「忘了我記得」第一女主角，今天劉若英、秦漢、謝盈萱一起出席宣傳記者會，分享合作心得。

劉若英表示，謝盈萱是一個很緊張又很ㄍㄧㄥ的人，但她很認真完成每一場戲，霍建華也相當欣賞謝盈萱，「他要我謝謝謝盈萱，她是用生命拍這部戲」。這讓同樣身為演員的劉若英很感動，認為謝盈萱和霍建華在戲中的配對非常合理。

記者會上，謝盈萱表示能跟劉若英、秦漢、霍建華合作很興奮，且難能可貴。她透露，初次見「奶茶」導演時認真緊張，「因為她是奶茶，我對她有很多想法和幻想，也想過女明星是不是會很難搞，結果完全不會，她溫柔又有耐心」。

和秦漢的對戲，謝盈萱也分享，一開始會怕秦漢會不會嚴肅，結果碰面之後秦漢很愛開玩笑，是一個活潑的人，跟他在一起參與這齣戲，有重新認識他的感覺。

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謝盈萱表示，秦漢大哥有讓人想哭的魔力，「有一次我們一邊吃便當、一邊討論劇本，我就哭了，他用很疑惑的臉看我，找不到我突然哭的原因，後來就飄走」。

謝盈萱坦言，親情議題是人生中每個人都要面對的，「這齣戲很棒是，我用角色的視角去跟活潑的父親想處，有一種重新父女的構建」，這樣的情節讓她很有感，才容易感性落淚。（編輯：吳素柔）1140506