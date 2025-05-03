「周處」導演新劇 阮經天、王淨挑戰人格分裂

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（中央社記者王心妤台北3日電）「周處除三害」導演黃精甫自編自導暴力復仇主題影集「沉默的審判」，今天舉辦發布會，演員陣容相當華麗，而阮經天、王淨此次也將挑戰高難度的人格分裂角色。

「沉默的審判」演員阮經天、王淨、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、曾珮瑜、葉全真、李銘忠、周采詩、張翰、林敬倫、劉子銓等人，還有特別從香港飛來的袁富華，今天都出席記者會，並分享拍攝心情。

李銘忠劇中飾演檢察官，他笑說，接下角色後，才發現有許多法律專有名詞的台詞，有2個星期都過得很痛苦，做任何事都想著台詞，「以後不要接律師或是醫生的角色好了。」

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薛仕凌也笑說，這次的演出有被導演「逼」到，導演總是會想要他給出更多表演，但他第1次有被榨乾的感覺，拍完1場戲就想下班。

「沉默的審判」故事描述2004年的台北，1宗爆炸綁架案牽扯3個原本毫無關聯的家庭，20年的時間也讓3個家族的兩代人恩怨情仇被翻開。（編輯：吳素柔）1140503

影集「沉默的審判」3日在西門紅樓媒體發布會，演員王淨（左2起）、曾珮瑜與林敬倫出席上台分享，並與主持人曾寶儀（左）熱烈互動。中央社記者趙世勳攝 114年5月3日

影集「沉默的審判」3日在台北西門紅樓舉辦媒體發布會，演員阮經天（左）、劉子銓（右）出席，在台上互動熱絡。中央社記者趙世勳攝 114年5月3日

影集「沉默的審判」3日在西門紅樓媒體發布會，演員李銘忠（左起）、賈靜雯、張翰與周采詩出席並上台分享演出心路歷程。中央社記者趙世勳攝 114年5月3日

影集「沉默的審判」3日在西門紅樓媒體發布會，演員袁富華（左起）、陳以文、葉全真、薛仕凌與宋芸樺出席並上台分享劇中角色演出心路歷程。中央社記者趙世勳攝 114年5月3日