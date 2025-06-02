黃鐙輝戲裡詐騙 戲外打詐絕不匯錢「要錢當面來說」

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（中央社記者洪素津台北2日電）演員黃鐙輝客串戲劇「喝酒吧！笨蛋」，他演出「捲款潛逃」詐騙犯；戲外他則以理財有道著稱，分享自己如何「打詐」，告訴家中長輩不管如何絕不匯錢，「要錢就當面來說」。

黃鐙輝在劇中飾演「半吊子調酒師」，他透過新聞稿分享拍戲過程，「我很認真地想專業，但想專業哪有這麼簡單啦！根本不用裝爛，拍起來自然就是半吊子了！」他也誇莫子儀演技太逼真，「小莫在戲裡常常都是喝醉狀態，我一度懷疑他是真的喝到爛醉來拍，太逼真了！」

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劇中黃鐙輝為說服陳家逵投資，不斷賣慘裝可憐，謊稱家中有親人生病需要用錢，甚至借高利貸應急，卻私下計畫捲款潛逃。戲外的黃鐙輝，則大方分享「防詐守則」，他笑說自己是「最討厭詐騙的人」，「現在詐騙手法太多、太難防；但只要叫你去ATM的，幾乎都是騙，有疑慮就打165！」

黃鐙輝也提醒家中長輩，「我有一個大絕招，就是打死不匯錢，不管對方說是老婆、老爸還是老師都一樣；要錢，就當面來說！」（編輯：陳仁華）1140602