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劉若英傾吐創作戲劇初心 輕鬆陪觀眾看生老病死

2025/6/3 13:10（6/3 13:51 更新）
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演員、歌手劉若英（左）擔任影集「忘了我記得」編導，她分享創作的初心與拍攝過程的真實點滴。女主角謝盈萱（右）則說劉若英「有各種方法」可以引導演員，和她合作很放心。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月3日
演員、歌手劉若英（左）擔任影集「忘了我記得」編導，她分享創作的初心與拍攝過程的真實點滴。女主角謝盈萱（右）則說劉若英「有各種方法」可以引導演員，和她合作很放心。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）影集「忘了我記得」由劉若英編導，她分享創作初心與拍攝點滴，坦言到了要面臨人生很多生老病死的階段，看似很嚴肅，但希望創作這齣戲劇可以陪伴大家。

「忘了我記得」刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣，這也是劉若英首部執導的華語影集。

劉若英透過新聞稿分享，過去不論唱歌、演戲、寫作，都必須是自己有感而發，「人生中有許多我們想要記得的不見得記的了，我們想要忘的又不見得忘的了；到了一個我們要面臨人生很多生老病死的階段，看似很嚴肅，但是我又很希望能夠很輕鬆的作一種陪伴，來說一個故事。」

合作演員秦漢、謝盈萱、霍建華等人都讚賞劉若英導戲細膩，謝盈萱形容劉若英「有各種方法」可以引導演員：「她可以等待、她可以只用一句話就攻破你，她有音樂、有故事，她手上有太多的法寶。」

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初次與編導劉若英合作的霍建華認為，劉若英擁有獨特且細膩的女性視角，並以此出發導戲，讓人感到新鮮且安心。

花絮中也看見劉若英導戲時可愛、親切的一面，她不僅親自跳舞指導、溫柔導戲，還搭著謝盈萱的肩在超商裡跳舞，並幫周采詩整理造型、揮舞道具。劉若英也滿懷感謝表示，「我覺得這個團隊最棒的是，他們永遠做出超乎我想像的東西。」（編輯：張雅淨）1140603

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