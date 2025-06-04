F4每年有機會合體 周渝民：單純想賺錢不要找我

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（中央社記者洪素津台北4日電）藝人言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天以戲劇「流星花園」中的F4紅遍全亞洲，今天傳出有望合體舉辦25週年演唱會，對此周渝民表示，合體要有規劃，「單純想賺錢不要來找我。」

言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天2005年因戲劇「流星花園」而組成團體F4出道，今天傳出F4有意合體舉行25週年演唱會，不過現在4人分屬4家經紀公司，要合體難度不小。

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周渝民今天出席戲劇「我們與惡的距離II」首映記者會，他表示，其實每一年都有人提，但是對方總是沒有提出任何規劃，就也不了了之。

周渝民說：「F4的活動我沒有很大壓力，我是裡面最小的，要我講笑話都可以的。」至於要合體的可能性大不大，周渝民說：「我自己對F4有自己的期望，單純想賺錢不要特別來找我。」（編輯：龍柏安）1140604