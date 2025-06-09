周渝民薛仕凌「與惡II」蹦火花 觀眾力拱組CP

（中央社記者洪素津台北9日電）演員周渝民和薛仕凌在「與惡II」的互動引起觀眾熱議，劇中薛仕凌為陪伴喪失妻兒的周渝民，2人靠眼神互動展現無須多言的默契，觀眾還將他們配對成CP，盼有獨立故事線。

周渝民及薛仕凌在「我們與惡的距離II」飾演好兄弟，面對周渝民遭遇人生重大巨變，2人直接跳過稱兄道弟的過程，僅靠眼神激盪出火花，而2人的互動讓觀眾創造了不少想像空間，觀眾更替2人取了「政亦CP」的名字，也敲碗許願能看到更多2人獨立的故事線。

還有薛仕凌與楊貴媚這對政壇「相愛相殺」母子檔的對戲也令觀眾印象深刻，薛仕凌很享受2人對戲的火花，更透過新聞稿分享，「反正就是跟著媽媽走！」

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楊貴媚印象中的薛仕凌是酷酷不愛說話的演員，此次飾演母子才發現他的貼心和可愛，表演上想要如何調整，他也都能接得住。有幾場戲需要來回上下樓梯，薛仕凌也都會主動牽著她。楊貴媚笑說：「每一次下樓梯他都會牽著我，真的是紳士暖男有夠貼心！」

「我們與惡的距離II」由一場震驚社會的大型縱火案引發的隨機殺人案揭開序幕，橫跨20年、6個家庭的情感脈絡也將由此展開。本週3、4集即將要回到20年前，解開角色們交錯的緣分和事件的源頭。編劇呂蒔媛分享她從一份判決書開啟的創作歷程：「看一個人犯罪，不是只看他當下的過程，而是要看他過去所有的事情跟遭遇，那我們大家就一起回到20年前吧。」（編輯：李亨山）1140609