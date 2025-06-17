謝瓊煖多聲道飆戲 兒時苦學客語沒白費

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員謝瓊煖和藍葦華在8點檔「好運來」挑戰客語演出，謝瓊煖感謝自己從小沒有放棄客語，現在才能多聲道演出，她提到客語的聲調和國語、台語大相徑庭，學習確實不容易。

謝瓊煖和藍葦華在8點檔戲劇中，不只將台語詮釋得淋漓盡致，更為角色挑戰鮮少接觸的客語，充分展現專業演員為戲付出的努力。

謝瓊煖透過新聞稿分享，她得知需要說客語時，「真的很感謝從小沒有放棄客語，讓我現在可以『多聲道』演出，也為角色增添更多真實性。」

謝瓊煖坦言，客語的聲調與國語、台語大相徑庭，很多音聽起來相似，但意思卻天差地遠，讓她在學習初期吃了不少苦頭。

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同劇的藍葦華也毫不畏懼客語挑戰，他說：「確實是個大挑戰，但身為演員，就是要不斷突破自己。雖然會緊張，但也滿興奮能嘗試新東西。」藍葦華的客語是後天學習，他感謝劇組貼心安排客語老師教學，老師耐心地一字一句指導發音和語調。

藍葦華也說：「我的客語小老師就是瓊煖姐，聽她講客語都覺得好厲害、好崇拜。」藍葦華更提到，現在有些疊字或連音的客語詞組對他來說已是朗朗上口，學習成效顯著。（編輯：張雅淨）1140617