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黃鐙輝「與惡II」入戲深 謝欣穎即興接他口水

2025/6/23 20:28（6/23 21:16 更新）
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演員謝欣穎（右）、黃鐙輝（左）在戲劇「我們與惡的距離II」演出夫妻，自然的即興互動讓黃鐙輝很感動，他說，「演員能被彼此感動到，才能把感動傳達給觀眾」。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月23日
演員謝欣穎（右）、黃鐙輝（左）在戲劇「我們與惡的距離II」演出夫妻，自然的即興互動讓黃鐙輝很感動，他說，「演員能被彼此感動到，才能把感動傳達給觀眾」。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）演員謝欣穎和黃鐙輝在「與惡II」演出夫妻，劇中黃鐙輝因罹思覺失調，用藥治療後他口水不自覺流出，謝欣穎竟接下黃鐙輝的口水，自然即興互動讓黃鐙輝很感動，戲外他更感到很不好意思。

黃鐙輝在「我們與惡的距離II」因承受不了巨大壓力而觸發思覺失調症，黃鐙輝和謝欣穎為此吵架，還要動手，沒有打過人的謝欣穎非常害怕，但黃鐙輝鼓勵她不要顧忌太多，盡量用力打下去，來幫助雙方入戲，最後也真的把黃鐙輝的臉打到臉腫起來，黃鐙輝透過新聞稿分享：「我的話她真的有聽進去，一次比一次還大力！」

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黃鐙輝為角色做了大量功課，也到嘉南療養院做田調，一場在療養院就醫用藥後的戲，他設定自己的反應是遲鈍、眼神空洞、難以控制臉部表情，口水也因為無法吞嚥自然流下來，拍攝當下，謝欣穎也順手地接住口水，擦拭嘴角，讓黃鐙輝印象深刻，「進入角色狀態之後，當時控制不了嘴角，口水就這樣流下來了，欣穎居然直接伸手接住」。

自然的即興互動讓黃鐙輝很感動：「演員能被彼此感動到，才能把感動傳達給觀眾，但讓女神接我的口水，當下其實更多的是不好意思啦！」（編輯：李亨山）1140623

#黃鐙輝
#謝欣穎
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