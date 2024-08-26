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紐時探討「零日攻擊」 美學者強調凸顯混合戰威脅

2024/8/26 07:32（8/26 07:52 更新）
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刻劃台海戰爭的台劇「零日攻擊」自前導片播出後引發討論，10集的故事預設中國可能如何封鎖台灣、試圖占領。圖為劇中場景。（圖取自零日攻擊臉書facebook.com）
刻劃台海戰爭的台劇「零日攻擊」自前導片播出後引發討論，10集的故事預設中國可能如何封鎖台灣、試圖占領。圖為劇中場景。（圖取自零日攻擊臉書facebook.com）
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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）紐約時報今天介紹近期引發討論的台劇「零日攻擊」。美國學者賀博然受訪表示，有鑑於北京可能對台灣進行政治、心理、及法律戰，這部劇強調重要訊息，即抵抗中國攻擊不能僅仰賴軍事力量。

刻劃台海戰爭的台劇「零日攻擊」自前導片播出後引發討論。紐時報導在台灣總統府前進行了一場拍攝，演員們描繪中國發動攻擊可能帶來的混亂。

10集的故事預設中國可能如何封鎖台灣、試圖占領。文中指出這部劇引發熱議；支持者表示它鼓勵有關中國威脅的對話，另有批評者認為劇情危言聳聽。

製作人鄭心媚受訪說，希望打破台灣民眾對戰爭可能性的沉默，「每個人會如何真正面對戰爭，如何面對（戰爭）的可能性，並沒有人真正在談論它」。

影片來源：零日攻擊 Zero day

紐時指出，儘管已有許多政策研究探討可能的台海危機，但此議題挑起政治敏感神經，至今尚未有面向大眾的電影或電視劇。鄭心媚也坦言，為了避免失去贊助商，部分演員婉拒拍攝，一些建築物業者也憂心爭議而退出場景協議。

飾演女總統的Janet謝怡芬表示，現實生活並不是非黑即白，而是充滿複雜性。這部片凸顯了現實情勢、家庭社會、及許多正在發生的政治事件之複雜性。

紐時報導，反對者認為政府出資做宣傳。導演之一的羅景壬強調，政府並未影響這部劇的走向，台灣的電視和電影製作，包括喜劇片和恐怖片，獲得一些政府資金補助是正常的。他之所以參與計畫是受到俄羅斯入侵烏克蘭的啟發。

這部劇預計明年上映。羅景壬告訴紐時，劇中人物將努力呈現如何因應中國可能用來破壞台灣穩定的手段，像是網路上充斥的假消息。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）受訪指出，「在現實情況中，北京將對台灣進行政治、心理和法律戰，目的是在台灣民眾中間製造分裂和混亂」。賀博然近期曾發表報告探究中國可能如何封鎖台灣。

賀博然說，「這（混合戰威脅）是這部劇試圖向觀眾強調的一個重點，這點很重要，因為阻止和抵抗中國攻擊不能只依賴軍事力量」。（編輯：唐佩君）1130826

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