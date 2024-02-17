學者：中國若併吞台灣 恐致政經動盪和核武競賽

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）3名學者在美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌撰文說，萬一中國併吞台灣，將改變全球秩序、引發經濟動盪，亞洲和中東國家甚至可能競相發展自己的核武庫。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授艾立信（Andrew S. Erickson）、美國萊斯大學（Rice University）研究員柯林斯（Gabriel B. Collins）與美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今天在「外交事務」網站發表題為「台灣災難」（The Taiwan Catastrophe）的文章。

他們認為，美國及其盟友將在未來10年面對許多潛在地緣政治災難，但比起中國併吞或侵略台灣所導致的後果，其他幾乎都沒那麼嚴重。

捍衛民主

文章寫道，在許多民主國家質疑自己的政府體制之際，台灣人對民主的信念卻與日俱增。台灣民主基金會2023年調查發現，3/4的台灣人認為，即使民主有諸多問題，仍是最好的制度。

若失去台灣這個民主選項，由一個具有深厚中華傳承的社會進行的一場多黨自治群眾實驗就要告終，這對中國和其他地方的民主發展可能性都是個噩耗。

晶片戰爭

文章提到，中國若接管台灣，將摧毀半導體製造業，而如今幾乎所有具戰略重要性的產業都仰賴半導體，這個大數據世界也以半導體為命脈。

石油和天然氣等商品的來源相對容易轉換，但高端半導體不具這種可取代性，打造並啟用高端晶片生產設施以取代台灣晶圓廠，需要很多年時間。

在最好的情況下，品質較差、能源效率較低的替代品將需要大幅增加電力使用，而這僅僅是為了維持社會運作。較有可能發生的狀況是，全球運算能力實際上將長時間受限，導致深遠的經濟和政治損害。

就算中國絲毫無損地占領台灣晶圓廠，這些工廠可能也很難達到戰前生產水準。電力、軟體更新、外國設備供應、維修和工程中斷，甚至許多台灣半導體專家可能紛紛飛往海外，種種因素都將阻礙台灣晶片廠運作。接下來數月到數年間，被占領的生產設施還將面臨嚴重困境，尤其是考量到戰後全球民主國家可能實施的經濟制裁。

3名學者認為，台灣晶片業受阻所引發的全球經濟動盪，可能遠比全球金融危機和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的後果還要嚴重。

若台灣晶片廠維持完好並持續運作，北京將實質控制全球最先進半導體的供應。另一種較有可能發生的狀況是，如果台灣晶片廠難以恢復運作，全球將必須勉強接受較差的老一代晶片，而中國將成為這種晶片的最大生產國。

從秩序到無序

無論是透過戰爭或脅迫，中國違背台灣人民意願強行併吞，都將打亂全球秩序。首先，北京可能不會在併吞台灣之後罷手：中國正在奪取不丹領土，與印度爆發邊境衝突，與所有海洋鄰國也都有糾紛。

中國也正積極挑戰日本對釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）的主權聲索，以及其他國家對南海的領土主張。

台灣一旦遭北京控制，將大幅削弱日本捍衛其領土的形勢。台灣淪陷，對菲律賓和其他東南亞國家也很不利，美國將更難進入東亞、東南亞和印度洋。

更糟的是，一旦在東亞樹立無可爭議的強勢地位，中國國家主席習近平可能也想在全球獨占鰲頭。長期以來專門用於占領台灣的軍事資源、規畫和訓練，可能在成功併吞台灣後轉而在全亞洲、太平洋和印度洋展現實力，甚至進軍大西洋。

文章寫道，數十年來的經濟成長證明，有了美國這個致力於航行自由和經濟准入的制衡力量，包括中國在內的所有亞洲國家都能共同繁榮；但若中國併吞台灣，並持續將美國趕出亞洲，即使最強大的國家也將發現其經濟主權和長期國家自主受到危害。

核擴散

屆時將浮現另一個問題：對美國安全承諾失去信心的盟國，將有很大誘因發展自己的核子武器。

如果日本或韓國發展核武，中國領導階層可能會認定自己需要的核彈頭必須遠多於2035年預計持有的1500枚。若中國決定擴張核武庫，美國和俄羅斯或許也會仿效；接著印度可能會跟進，而歷史模式顯示，一旦印度擴大核武庫存，宿敵巴基斯坦也不會甘於落後。

亞洲的核擴散甚至可能蔓延到中東。如果伊朗擁核，幾乎可以肯定沙烏地阿拉伯也會這麼做。

3名學者說，在中國併吞台灣之後的一連串核武發展，可能導致全球增加至少數百枚核彈頭庫存，數十年來反對核擴散的努力將付諸流水，這個潘朵拉盒子最好從一開始就不要打開。

經濟排擠

如果中國併吞台灣，美國很可能失去在亞洲的重要貿易和投資機會，嚴重損害美國經濟。

在最糟的狀況下，美國可能失去除中國以外與9個最大亞洲貿易夥伴的貿易量；美國投資人也可能吃虧；已併吞台灣的中國還可能加速讓其他亞洲國家降低對美元作為儲備貨幣的依賴。

新西柏林

文章指出，台灣若在美國毫無作為或無能為力的情況下遭到併吞，將迫使美國的亞洲和歐洲盟友面對前所未有的噩夢：美國原來保護不了一個實為盟友的政體。

3名學者指出，從某種意義來說，台灣就像中國與自由世界之間新冷戰下的西柏林，是處於專制強權陰影下的自由、繁榮、民主前哨站；一如前蘇聯領袖史達林（Joseph Vissarionovich Stalin）過去封鎖柏林以考驗自由世界一樣，習近平現在也正透過加強施壓台灣來測試自由世界。

當年，美國領導階層和大筆投資促使多國做出長達40年的承諾以維護西柏林和西德的自由。如今台灣面臨的風險同樣嚴峻，而且已經沒有時間可以浪費了。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130217