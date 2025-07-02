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華信航空推海東青寶寶環保袋 可愛療癒兼具實用

2025/7/2 18:16（7/2 18:26 更新）
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華信航空以品牌吉祥物「海東青」為創意靈感，2日正式推出全新海東青寶寶吊飾環保袋，兼具潮流、環保與實用3大特色。（華信航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年7月2日
華信航空以品牌吉祥物「海東青」為創意靈感，2日正式推出全新海東青寶寶吊飾環保袋，兼具潮流、環保與實用3大特色。（華信航空提供）中央社記者余曉涵傳真 114年7月2日
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（中央社記者余曉涵台北2日電）華信航空今天表示，以品牌吉祥物「海東青」為創意靈感，推出全新海東青寶寶吊飾環保袋，即日起上架，預期將掀搶購熱潮。

華信航空透過新聞稿表示，此次推出的海東青寶寶商品，戴著象徵華信精神的機師帽，不僅是時下最流行療癒的可愛吊飾，也可化身為輕巧便於攜帶的環保購物袋，兼具潮流、環保與實用3大特色。

華信航空提到，自2022年首推救生衣環保再生系列商品後，陸續推出多款環保商品，包含環保露營杯、輕便旅行包及最新推出的海東青寶寶環保袋等，將環保融入生活。

另外，國泰航空即日起到14日在Mitsui Shopping Park LaLaport南港舉辦「步步飛躍，極限解鎖」品牌體驗展，現場以巨型1比10等比例空中巴士A350-1000飛機模型，營造展區臨場感，打造吸睛焦點，並結合擬真機場場景，搭配4大科技互動關卡。

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國泰航空表示，今年上半年已覆蓋全球100個目的地，包含6月開通的羅馬、慕尼黑航線，以及8月3日即將開航的布魯塞爾。

國泰航空台灣區總經理莫唐諾（Donald Morris）說，將持續拓展航點，讓台灣旅客能便捷地經由香港樞紐連結全球。（編輯：張雅淨）1140702

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#國泰航空
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