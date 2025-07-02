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通霄沙雕藝術節登場倒數 作品遭破壞緊急修復

2025/7/2 20:40
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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣2025通霄沙雕藝術節12日將登場，主辦單位昨天發現有作品遭不明人士破壞，1座名為「為泰緬祈禱」的少女臉部幾近全毀，經沙雕師連續2天趕工，今天傍晚修復完成。

苗栗縣政府文化觀光局舉辦2025通霄沙雕藝術節，以「逍遙沙城」為主題，邀請烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞等多名國際沙雕師在通霄海水浴場創作，22件作品已陸續完成，將於7月12日起展至9月14日。

策展藝術總監陳坤田今天告訴中央社，「為泰緬祈禱」作品是以少女雙手合握、跪地禱告的造型呈現，原本已接近完成階段，但昨天一早進場時，赫見沙雕周圍的工具都被移動過，少女的臉部五官以及緊連著下巴的雙手都消失、崩毀。

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陳坤田表示，因沙雕作品需要一定程度保濕，作品旁放有水管，研判可能是民眾好奇不慎碰觸導致損壞，且展覽尚未開放，應該不至於有人蓄意破壞。經過昨天和今天連續2個工作日緊急趕工，今天傍晚已完成回復。

主辦單位透過活動臉書粉專指出，通霄沙雕藝術節由來自多國藝術家，在烈日下精心雕塑，一刀一鏟，都是藝術家們以汗水與創意交織出的作品，發生部分作品遭破壞，令人遺憾，呼籲民眾在12日開展前，不要擅闖展區，一起守護藝術，尊重創作。（編輯：林恕暉）1140702

陳坤田
通霄沙雕藝術節 國際高手共創永續與和平巨型連雕
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