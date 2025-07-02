公益登雪霸 9認養團體登頂會師實踐護山宣言

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）雪霸國家公園管理處舉辦「登山公益日」，結合9個認養團體辦理園區8條步道淨山、山屋巡檢、自然資源紀錄等，各隊伍在雪山主峰會師宣讀「護山宣言」，以行動實踐守護雪霸。

雪管處今天表示，自民國108年山林開放政策以來，雪霸登山人數逐年增加，以每年獲核准進入雪霸生態保護區統計人次來看，100年至107年平均為4萬餘人次，108年上升至6萬3588人次，109年9萬4732人次，110年6萬8292人次，111年達到最高峰10萬2190人次。

雪管處說，登山人數增加，相對增加雪霸高山地區環境乘載負擔，加上部分山友遺留垃圾、過剩的廚餘及不當排遺等，對高山動植物生態景觀及山屋環境設施等造成程度不一的衝擊。

配合雪霸園區33週年慶，雪管處日前舉辦「雪霸登山公益日」活動，由處長林文和率隊，並結合中華山岳協會、台灣山盟公益協會、中華民國山難救助協會等9個認養雪霸登山步道的企業團體共約百餘人攀登雪山，且分頭並進執行步道環境清潔、設施維護等工作。

雪管處指出，各隊伍在雪山主峰登頂會師，共同宣讀護山宣言，承諾守護雪霸，愛護台灣山林。

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雪管處表示，這次公益日活動，完成步道牌示補漆修繕維護50面、山屋攜帶型加壓艙（PAC）檢測9處、山屋設施清潔維護9座，並撿拾步道垃圾15公斤，大部分是山友不慎掉落的登山小物品，像是毛巾、手套、太陽眼鏡及衛生紙、果皮、糖果塑膠包裝袋等。

雪管處說，透過公私協力、身體力行，帶動敬山及淨山環境意識，期盼未來有更多民間企業與團體投入，一起守護壯闊瑰麗的雪霸高山環境。（編輯：林恕暉）1140702