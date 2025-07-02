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肯伊威斯特新曲宣揚納粹 澳洲取消簽證

2025/7/2 22:06
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（中央社雪梨2日綜合外電報導）美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）在發行宣揚納粹主義的歌曲「希特勒萬歲」（Heil Hitler，暫譯）後，遭澳洲內政部取消簽證。

路透社報導，「肯爺」肯伊威斯特今年5月於社群媒體與音樂串流平台，發表這首讚美納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）的歌曲。

這首歌問世前數月，肯伊威斯特於社群媒體X發布一連串反猶太主義貼文，包含「我愛希特勒」、「我是納粹」等評論。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）說，儘管肯伊威斯特先前的冒犯言論並未影響到他的簽證，不過官員在歌曲發布後再次進行了審查。

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柏克今天對國營公共廣播公司澳洲廣播公司（ABC）指出：「雖然簽證層級較低，但官員仍然依法行事，並表示如果你唱一首歌來宣揚那種納粹主義，那麼澳洲不需要這種東西。」

柏克另表示，肯伊威斯特在澳洲有家人，且在簽證被取消之前曾長期來澳洲。肯伊威斯特2022年12月與澳洲建築師森索里（Bianca Censori）結婚。（實習編譯：張莘柔/核稿：徐崇哲）1140702

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