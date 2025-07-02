高雄小港、前鎮等7/7降壓停水 共影響4900戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄2日電）台水公司表示，高雄市小港、前鎮等部分地區將從7日上午8時起降壓9小時；大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區等，則從同日上午8時起停水11小時，降壓停水共影響4900戶。

台灣自來水公司今天透過新聞稿指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，每年需辦理停電檢驗，此次降壓時間為7日上午8時起至下午5時、工業用水停水至晚間7時，受影響民眾請提前儲水備用。

台水公司第七區管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，此次降壓區域為小港區龍鳳里、鳳鳴里，及前鎮區鎮北里（含前鎮科技產業園區），共有2700戶，預計影響供水9小時；停水區域為大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區大發基地，共2200戶，預計影響供水11小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台水公司表示，估計此次除停水及降壓區域外，其餘地區仍正常供水，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，恢復供水時間會較延遲。

台水公司提醒民眾在停水前6小時儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生；恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：黃名璽）1140702