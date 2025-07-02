腦影像視覺化 北榮精準揪出思覺失調症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北2日電）台北榮總應用醫療人工智慧技術，研發出腦影像平台，輔助評估思覺失調症，準確率達91.7%，榮獲「創新界奧斯卡」愛迪生獎金獎；臨床醫師認為，腦影像視覺化有助說服患者。

今年30歲的張先生，出現幻聽與被害妄想，常聽到一個不存在的聲音告訴他，自己是被特殊任務選中的人，需要保護世界免受看不見的敵人侵害，這個聲音更令他認為同事和朋友都是秘密組織成員，試圖監控和傷害他，造成逐漸出現社交退縮與焦慮。

經由北榮智慧腦影像平台，發現張先生腦島及上側顳葉部分，有結構性和功能性退化，診斷患有思覺失調症。台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑今天在記者會表示，思覺失調症是嚴重的慢性精神疾病，全世界盛行率約1%，常出現幻覺、妄想與社會功能退化等症狀。

思覺失調症是健保支出第9大疾病，也是全球普遍且難以治療的精神疾病，楊智傑說，思覺失調症涉及神經傳導異常與大腦結構及功能退化，但過去缺乏客觀生物學指標診斷方法，僅能靠行為學診斷，治療策略也受限於藥物與症狀控制。

楊智傑表示，雖然磁振造影有助於分析腦部變化，但難以看出細微改變的思覺失調症等慢性腦部退化疾病。台北榮總精神醫學部團隊運用先進醫療人工智慧技術，研發「智慧腦影像平台」，建置全台灣最大規模精神疾病腦影像資料庫。

楊智傑說，腦影像資料庫涵蓋超過1500名本土受試者，包含健康民眾與患者，提供客觀生物學依據，輔助診斷思覺失調症，準確率高達91.7%。除了視覺化大腦病變，為觀察患者腦部退化程度，更進一步研發出量化大腦退化程度模組，評估發病後大腦加速老化的狀況。

透過 Google News 追蹤中央社

北榮精神醫學部主任白雅美說，隨著「我們與惡的距離」等戲劇，讓思覺失調症走到一般民眾的心中，但要說服患者與家屬仍不容易，藉由視覺化的呈現，幫助病人建立病識感，讓病人看見自己的腦部與健康者的不同，突破「我沒病」的心防，有助強化醫病溝通。

智慧腦影像平台獲得美國愛迪生獎金獎，楊智傑表示，有助未來發展至精準腦刺激治療，將治療導引到需要刺激的位置，思覺失調目前已在臨床試驗階段，有望成為藥物治療之外重要輔助治療方式，再結合不同人種數據，是智慧腦影像平台的下一步，以利平台推向國際。（編輯：吳素柔）1140702