台灣漁船海上失去動力 陸漁船護送回安全水域

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國大陸國台辦今早轉發浙江漁船救助台灣漁船及51名船員的報導。報導指出，台灣漁船「日大展」號日前航行至麻六甲海峽航道時，機械故障失去動力，後經中國大陸漁船「順行9」號協助護送，回到台灣附近的安全水域。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天早上在微信公眾號轉貼陸媒農民日報的報導。報導說，近期有一艘浙江漁船成功救助台灣漁船及51名船員。

據報導，5月29日上午10時左右，浙江漁船「順行9」號航行到新加坡海域時，船長張偉聽到新加坡海上交管在國際16頻道呼叫台灣漁船「日大展」號，但該船沒有回應。「順行9」號船長張偉後來透過海圖看到「日大展」號漁船在離「順行9」號約20海哩處的麻六甲海峽航道上停著。同時，「順行9」號漁船的通訊設備也接到「日大展」號漁船發來的求救信號，該船由於突發機械故障失去動力，在航道上飄蕩。

張偉表示，當時立即表示要以最快速度救援，並透過電話將有關情況上報給浙江順行遠洋漁業有限公司董事長徐峰，公司立即向「順行9」號發出救援指令，張偉收到指令後加速向「日大展」號前進。

徐峰集合公司船務、機務和資深遠洋船長及當地漁業主管部門工作人員組成救援應急小組，與張偉視訊連線，了解當時的天氣、海況和受援漁船的具體情況，及時制定救援方案，並對張偉的救援實施遠程指導。

徐峰表示，綜合考慮事發區域的複雜海況，應急救援小組最終決定採用兩船並行拖帶的方式，先將「日大展」號安全轉移至寬闊海域，再改換成傳統的前後拖帶方式。

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張偉表示，在開往「日大展」號的途中，一直與對方的船長保持聯繫，詢問具體情況，並要「日大展」船提前放好碰墊，準備好拖帶纜繩。不到15分鐘的時間就與「日大展」號的船頭靠在一起，隨後順利完成拖帶準備工作。但救援行動進行至第5天時，兩船間的拖帶纜繩突然斷裂，「順行9」號再把斷了的拖帶纜繩捆綁好，再次拖著「日大展」號前行。

文章提到，6月4日，「順行9」號將「日大展」號護送至台灣附近的安全水域，「日大展」號漁船上的51名船員全部獲救。兩船分別時，「日大展」號漁船船長透過電話向張偉及全體救援人員表達感謝，並在6月7日將感謝信和感謝狀寄至「順行9」號所屬公司。（編輯：楊昇儒）1140705