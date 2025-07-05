颱風丹娜絲影響 中職6日澄清湖場次延賽
2025/7/5 20:54
（中央社記者謝靜雯台北5日電）颱風丹娜絲持續增強逼近，中職晚間宣布，原訂6日在澄清湖棒球場舉行台鋼雄鷹與中信兄弟賽事，因為高雄市政府宣布停班停課，延至10月4日原場地補賽。
中華職棒例行賽原訂6日下午4時05分在澄清湖棒球場由雄鷹隊主場迎戰兄弟隊，聯盟發布公告表示，受到丹娜絲颱風影響，高雄市政府宣布6日停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽，將移至10月4日下午5時05分原場地補賽。
雄鷹隊下半季開季從4日起在澄清湖棒球場安排與兄弟打3連戰，4日比賽擊敗兄弟，今天比賽吞敗、中止對戰6連勝，明天延賽，下一場比賽將在9日以嘉義市立棒球場為主場迎戰樂天桃猿隊。（編輯：林恕暉）1140705
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