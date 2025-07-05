副總統：土木技師公會是台灣產業穩健發展重要引擎

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（中央社記者溫貴香台北5日電）副總統蕭美琴今天出席土木技師公會全聯會會員代表大會致詞肯定，土木技師公會以專業與堅持，在第一線守護民眾家園，成為台灣產業穩健發展的重要引擎，期盼未來與政府共同努力，讓台灣土木工程往前邁進。

副總統下午出席中華民國土木技師公會全國聯合會第12屆第1次會員代表大會致詞表示，非常高興受邀出席，感謝土木技師長期以來在第一線守護民眾家園，因為有大家的專業與堅持，台灣各項建設及整體城市發展才能更安穩、安全。

她提到，2018年擔任立委期間，花蓮發生0206大地震時，他與時任立委施義芳等人共同協助災後重建。當時有許多土木技師遠從各地赴花蓮支援救災重建，不僅提供民眾專業意見，也協助民眾修復房屋，共同面對災情困境。

副總統說，台灣在每次發生地震災情後，都有許多民眾及各行各業的專業人士齊心協力救災及復原重建等工作，其中包含土木技師公會的夥伴們，以專業及對工程品質的堅持，給予受災民眾最大的支持與協助。

她指出，台灣位處地震帶，常面臨天災、地震等挑戰，大家也在每次挑戰中不斷精進學習，讓各項建設更安全，讓民眾更安心，這也是總統提出「全社會防衛韌性」的重要理念。全社會的安全，不光只有軍事方面的努力，而是整體社會各項建設都要讓民眾有安全感，其中更需要百工百業共同努力。

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她認為，台灣人民追求的「平安」，是要讓各項公共建設、交通及住宅等，都能達到安心的工程品質與標準，這一切都與土木工程的專業息息相關，技師們更扮演關鍵角色。期盼土木技師公會未來繼續凝聚向心力與專業能量，成為台灣產業穩健發展的重要引擎。

與會者包括中華民國土木技師公會全國聯合會理事長施義芳等人。（編輯：張均懋）1140705