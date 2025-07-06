美國德州洪患增至27死 夏令營27童下落不明

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（中央社德州韓特5日綜合外電報導）美國德州豪雨引發毀滅性洪災，造成至少27人罹難，搜救人員今天持續搜尋一處河濱夏令營失蹤的27名女童，然而氣象預報指出接下來還會有更大雨勢。

法新社和路透社報導，德州克爾郡（Kerr County）警長萊沙（Larry Leitha）表示：「目前為止，我們已經撤離超過850名未受傷民眾、8名傷患，並已找到27名罹難者。」他還說，罹難者中有9名孩童。

萊沙在記者會上強調：「我們會全力以赴，直到找到每個人。」

德州克維市（Kerrville）市府官員萊斯（Dalton Rice）指出，有數以百計人員投入搜救行動，許多人使用直升機執行任務。

這場洪患始於昨天，好幾個月的雨量在幾個小時內降下，導致瓜達魯普河（Guadalupe River）水位在短短45分鐘內暴漲8公尺。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告接下來還會有更多極端豪雨，聖安東尼奧（San Antonio）西北方一帶將有「局部災難性」暴洪。

今天在克維市，以往平靜的瓜達魯普河變得湍急，混濁的河水挾帶大量漂流物。

現年61歲的當地居民馬蒂內茲（Gerardo Martinez）說：「光是一天就下了平常一整年的雨量。」

他還提到：「水淹到了樹的頂端，大約10公尺吧…車輛、一棟棟房子都順著河水沖走了，真的慘不忍睹。」

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市府官員萊斯今天表示，發生洪災的克爾郡有27名參加神秘營（Camp Mystic）基督教夏令營的孩童仍下落不明。

美國媒體援引家屬說法報導，失蹤者中有2名女孩已經身亡。（譯者：李佩珊/核稿：洪培英）1140706