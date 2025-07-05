美國德州洪災增至24死、夏令營23童失聯 川普直呼可怕[影]

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（中央社德州克維市4日綜合外電報導）美國德州中南部昨晚遭洪水肆虐，死亡人數增至24人，至少有23名參加夏令營的女孩下落不明。總統川普（Donald Trump）表示，這是一起「可怕的」災難。

路透社報導，德州官員表示，豪雨在瓜達魯普河（Guadalupe River）沿岸引發暴洪，造成至少24人喪生。

救援團隊正在與時間賽跑，以營救受困於洪水中的居民或通報失聯的人，包括在德州中南部克爾郡（Kerr County）一處夏令營失聯的至少20名女童。

川普向媒體表示：「這場洪水很可怕，令人震驚。」

有關當局說，失聯人口中，有23至25人是在瓜達魯普河河畔一處基督教女童夏令營中被列為下落不明。美聯社報導，家長們心急如焚地在社群媒體發布他們年幼女兒的照片，懇請民眾提供資訊。

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）宣布，德州丘陵地區（Texas Hill Country）克爾郡部分地區因雷暴帶來多達304.8毫米的雨量後，進入暴洪緊急狀態。克爾郡位於聖安東尼奧（San Antonio）西北方約105公里處。

克爾郡郡治克維市（Kerrville）行政官萊斯（Dalton Rice）向媒體表示，這場極端洪水是在黎明前突然爆發，幾乎毫無預警，瓜達魯普河水位迅速超過主要洪水警戒線，有關當局無從提前發布撤離命令。

萊斯說：「這發生得非常迅速，在非常短的時間內，就算有雷達也無法預測。這在不到兩個小時內發生。」

州級緊急事務管理官員早在3日就已發出警告，引述國家氣象局在週末連假前的天氣預報稱，德州西部與中部地區「在接下來兩天內」將面臨大雨和暴洪威脅。

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德州緊急事務管理局（Texas Division of Emergency Management）局長季德（W. Nim Kidd）今晚在記者會上說，當時的天氣預報「並未預測到我們看到的降雨量」。

在包括克維市等受洪水侵襲的地區，7月4日煙火表演最後都取消，而原定今晚舉行美國獨立日慶祝活動的克維河濱場地，已被暴雨導致河水暴漲而淹沒。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140705