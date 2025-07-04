印度雨季引發災情 北部山區至少69死110傷

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（中央社印度西姆拉4日綜合外電報導）印度當局今天表示，印度北部的喜馬拉雅山區連續逾兩週的暴雨，引發洪水與山崩，已導致至少69人死亡、110人受傷。

法新社報導，印度每年雨季期間，常因暴雨引發洪災與山崩，進而造成傷亡。近日的大雨導致源自冰川的比斯河（Beas）等多條河川暴漲，重創印度北部的喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）交通，多條道路因此癱瘓。

當地的稅務機關在聲明中說，過去兩週內發生多起災害，目前已造成69人罹難、110人受傷。

印度氣象局昨天針對喜馬偕爾邦與鄰近的觀光勝地阿坎德邦（Uttarakhand）發布了新一輪的大雨相關特報，兩地皆位於北部的喜馬拉雅山區，而阿坎德邦對於印度遊客而言是熱門景點。

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印度每年雨季從6月持續至9月，雖能緩解高溫並補充水資源，但也會引發災害，造成嚴重傷亡與災損。

雨季期間的降雨，在6月已奪走印度東北部地區至少30條人命，另有數十人受傷。（實習編譯：周依恩/核稿：楊惟敬）1140704