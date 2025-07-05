美國德州中南部暴洪 至少13死夏令營23女童失聯

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（中央社休士頓4日綜合外電報導）美國德州中南部昨夜在短短幾個小時內降下數個月的雨量引發暴洪，警方今天說至少13人喪生，約23名參加夏令營的女童仍下落不明，搜救隊出動船隻與直升機在湍急洪水中救援。

法新社報導，德州聖安東尼奧（San Antonio）西北方地區遭到毀滅性洪水肆虐後，克爾郡（Kerr County）警長萊沙（Larry Leitha）在記者會上說，「我們已經確認有13人喪生」，並警告傷亡人數可能攀升。

德州副州長派屈克（Dan Patrick）說，死者中有一些是兒童，在瓜達魯普河（Guadalupe River）河畔舉行的神秘營（Camp Mystic）「約有23名」女童下落不明。瓜達魯普河水位昨夜在45分鐘內上漲了8公尺。

派屈克說：「這不代表她們已經喪生，她們可能待在樹上，也可能是聯繫不上。」

派屈克宣讀夏令營主任發出的訊息，稱他們「遭遇災難級的洪水」，「沒有電力、水或Wi-Fi」。這個在7月4日週末連假舉行的夏令營約有750名營員。

州級與地方官員警告居民不要前往此區，包括瓜達魯普河河畔的營地，並說有數十條道路「無法通行」。

社群媒體上相關影片顯示，德州昨夜下起大雨，降雨量達304.8毫米，約為克爾郡年平均降雨量的1/3。這波豪雨引發暴洪，沖走房屋與樹木。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在社群媒體X上發布一段影片，畫面為搜救人員從直升機上垂降下來，救起待在樹梢上的受害者，底下洪水氾濫。

他說：「像這類的空中救援任務全天候進行。我們會持續搜尋所有人的下落。」

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德州公共安全廳廳長馬丁（Freeman Martin）說，這場洪水是造成「重大傷亡的事件」。

美聯社報導，民眾紛紛前往克爾郡警長辦公室的臉書（Facebook）粉絲專頁留言，懇請協助尋找他們的親人並上傳親人照片。派屈克說，至少有400人在地面協助因應。有9支救援團隊、14架直升機與12架無人機出動搜尋。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140705