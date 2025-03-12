暖化研究示警 全球多座大城面臨水火兩重天

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（中央社新加坡12日綜合外電報導）非營利機構「水與衛生設施組織」（WaterAid）委託的研究發現，隨著氣溫升高打亂全球水循環，全球一些人口最稠密城市的天候正從乾旱轉變為洪災，這2種極端天氣還會反覆交替出現。

路透社報導，研究人員分析全球100餘個人口最多城市42年來的氣象數據後發現，南亞和東南亞的洪災趨勢最明顯；歐洲、中東和北非則變得日益乾燥。

參與撰寫研究報告的卡地夫大學（Cardiff University）水資源研究所（Water Research Institute）教授辛格（Michael Singer）表示：「氣候變遷會帶來贏家和輸家，這種狀況早已發生」。

研究顯示，中國杭州和印尼首都雅加達都是遭受嚴重「氣候鞭笞」（climate whiplash）的城市。「鞭笞」（whiplash）一詞形容一時多雨、隔一陣子卻又非常乾燥，不斷來回反覆，猶如遭到鞭打。

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研究人員調查的城市中，多達15%面臨最糟糕的「水火兩重天」，意指極端洪水和乾旱風險同時上升，其中包括美國德州達拉斯（Dallas）、中國上海和伊拉克首都巴格達（Baghdad）。

辛格警告，許多城市打造基礎建設，目的是要善用珍貴的水資源或減輕洪災，但如今這些城市面臨截然不同的狀況，因此亟需相關投資來應對。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1140312