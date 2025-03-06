台大團隊研究高溫影響昆蟲繁殖 親代照護緩解影響有限

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（中央社記者張雄風台北6日電）台大團隊進行熱壓力影響物種繁殖的研究，發現熱浪可能會降低昆蟲繁殖成功率，親代照護雖能緩解負面影響，但有限度，建議維持森林覆蓋等方式維持生態系功能。研究登國際期刊。

國際期刊「英國皇家學會報告B系列」發布台灣研究團隊最新研究「熱壓力對於子代的影響取決於親代照顧的組成（Heat stress effects on offspring compound across parental care）」。

此研究由台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程助理教授孫烜駿團隊，以埋葬蟲為例，分析高溫所帶來的熱壓力怎麼影響物種的繁殖。

孫烜駿透過台灣科技媒體中心表示，全球氣候變遷正迅速影響各地生態系統，當熱浪同時衝擊孵化前後階段，繁殖成功率顯著下降；未來保育措施制定上，應更仔細評估氣候變遷對不同物種生活史的策略與生長階段的影響。

孫烜駿認為，雖然研究是以昆蟲為對象，這個機制對其他仰賴複雜親代照顧的物種也至關重要；未來應仔細研究親代照顧組成，對比各類社會性動物（例如鳥類、哺乳類、兩棲爬行動物），以更準確評估氣候變遷對物種存續的影響。

孫烜駿指出，熱浪威脅台灣許多溫度敏感物種。以台灣著名的山椒魚為例，牠們依賴高山涼爽微氣候繁殖，高溫與乾旱將可能影響山椒魚的親代照顧，降低幼體存活率，加劇族群減少。

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孫烜駿建議，在台灣亞熱帶的環境中，極端高溫衝擊高山陸域生態系的關鍵物種（例如高山田鼠、森鼠），透過保護繁殖微棲地、維持森林覆蓋、監測高溫影響，可降低熱浪對生物多樣性的衝擊，確保生態系統的穩定，並維持生態系統服務功能。

成功大學生命科學系教授陳一菁認為，這份研究透過操作實驗發現，熱浪主要透過增加能量消耗和降低繁殖資源品質，降低埋葬蟲的繁殖成功率；雖然親代照護能緩解負面影響，但有其限度。（編輯：管中維）1140306