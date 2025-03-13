週末前易有陣雨 下週轉乾冷中部以北低溫探9度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天表示，週末前各地天氣不穩定，易有局部陣雨；16日冷空氣南下逐漸降溫，水氣漸減；17日晚間至18日清晨最冷，中部以北低溫探攝氏9度；這波冷空氣預估21日才會減弱。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天鋒面影響，時雨量最大在苗栗南庄，上午10時許約52毫米，下午雨勢逐漸轉向中南部，很多地區時雨量都達40毫米以上。

林定宜指出，明天至15日仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，北部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區有局部短暫陣雨。

林定宜表示，15日晚間至16日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

林定宜說明，16日上半天各地可能還有局部陣雨，但下半天雨勢逐漸趨緩；16日也因為冷氣團影響，全天都在降溫的過程，愈晚愈冷。

溫度方面，林定宜表示，明天及15日中部以北低溫約17至20度，其他地區21至23度；高溫部分，北部約24至27度，中南部約30度。

林定宜指出，15日晚間強烈大陸冷氣團南下，預估最冷的時間在17日晚間至18日清晨，中部以北、東北部低溫約9至12度，其他地區12至15度，局部地區會再低一些。

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林定宜提到，這波冷氣團預估會持續至20日，21日才逐漸減弱；16日是水氣在減少的過程，17日起偏乾冷，尤其18日至20日輻射冷卻影響明顯，北部及東北部整天寒冷，中南部日夜溫差可能逾10度。

林定宜說，明天及15日台中以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；若溫度及水氣能配合，16日、17日中部以北3000公尺以上高山可能有零星降雪的機會；另外，16日晚間至17日，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生。（編輯：管中維）1140313