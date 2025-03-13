東部海域午後地震規模5.7 氣象署：屬獨立事件

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（中央社記者張雄風台北13日電）東部海域今天下午發生規模5.7地震，最大震度花東4級。氣象署地震中心研判這起地震屬獨立事件，並非今年0121大埔、去年0403花蓮地震的餘震，本週可能還有規模5以下餘震發生。

根據交通部中央氣象署最新資訊，今天下午1時9分發生芮氏規模5.7地震，地震深度12.5公里，震央位於台東縣政府東北方53.0公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣、花蓮縣4級。

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氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，目前研判這起地震屬於獨立事件，並非今年0121嘉義大埔、去年0403花蓮地震的餘震，而是屬於東部地震帶的地震。

吳健富指出，台灣東半部及其海域的地震數占全台約70%；今天震央所在地也是地震好發的區域，自有觀測紀錄以來也陸續有規模5.0以上的地震發生，這區地震的特性是深度較淺，預估本週可能還是會有一些規模5以下的餘震發生。（編輯：管中維）1140313