吳德榮：16日台北低溫12度 下週恐探寒流強度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮表示，今天至16日各地有局部短暫陣雨或雷雨，15日晚間冷空氣南下，16日台北低溫約攝氏12度，部分平地降至10度以下；17至22日偏乾冷，輻射冷卻效應，低溫恐探寒流強度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至15日白天、鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降但仍偏暖；由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨機率，西半部及金馬容易起霧。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，15日晚間至16日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；15日晚冷空氣南下、氣溫驟降，16日晚間已逼近「強烈大陸冷氣團」標準，台北測站約12度，部分平地降至10度以下。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17至22日連續6天，各地晴朗穩定；17日至20日白天在陽光下或不覺冷，但入夜至清晨，因「輻射冷卻」效應，將原「強烈大陸冷氣團」增強至「寒流」， 台北測站可能達10度以下，平地最低氣溫甚至可降至5度左右。

吳德榮說，20日白天起至22日冷空氣減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因輻射冷卻，氣溫很低。（編輯：陳仁華）1140313