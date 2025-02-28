肺炎鏈球菌疫苗 19至64歲高風險者3/10納公費接種

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（中央社記者曾以寧台北28日電）衛福部疾管署今天表示，19至64歲有脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏等IPD高風險對象，3月10日起納公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，約25萬人受惠。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，為降低19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）接種建議，3月10日起為高風險對象提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

IPD高風險對象定義，疾管署說明，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者；「接種年」減「出生年」大於等於19歲及小於等於64歲者，可檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依健保就醫資料或病歷等評估後接種。

曾淑慧說明，依健保資料庫資料，全台灣符合資格者共約25萬人。

疾管署表示，接種原則為，第1是未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23。

第2是，曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少8週者可接種1劑PPV23。第3，曾經接種PPV23且間隔至少1年者可接種1劑PCV13。

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第4，如已接種過PCV13（或PCV15）及PPV23疫苗，代表已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無須再接種PCV13及PPV23疫苗。

疾管署表示，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢，呼籲符合資格民眾儘速前往接種，此外，65歲以上民眾為公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，尚未完整接種PCV13及PPV23者，亦請儘速安排接種。（編輯：陳政偉）1140228