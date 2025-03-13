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北部氣溫18至25度 鋒面影響各地留意短延時強降雨

2025/3/13 07:44（3/13 07:56 更新）
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（中央社台北13日電）氣象署表示，今天受鋒面影響，天氣較不穩定，各地都有機會出現短暫陣雨或雷雨，並且容易有短延時強降雨，西半部、花東地區及基隆北海岸並有局部大雨發生機率。

中央氣象署指出，北部高溫略降，大約在攝氏25度左右，其他地區仍有27至30度，感受上較為溫暖，夜晚、清晨北部低溫18、19度，其他地區20到22度；澎湖全天20至26度，金門17至24度，馬祖13至15度。

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金門、馬祖，以及夜晚清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，往返離島留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面影響，環境風場為東南風轉東北風，迎風面擴散條件稍轉佳，中南部污染物易累積；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，中南部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140313

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