香蕉價揚 陳駿季估3、4月間供應漸回穩不會進口

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣香蕉近期價格上漲，農業部長陳駿季今天表示，去年3個颱風影響約46%產量，導致量少價揚，預估3、4月間供應可漸回穩，屬短期現象，不可能進口香蕉來打擊國內蕉農。

陳駿季上午出席農業部林業保育署與國立聯合大學在聯大八甲校區舉辦的114年中央聯合植樹活動，會後接受媒體聯訪做了上述表示。

陳駿季指出，近期香蕉價格確實較貴，由於香蕉生長期約需10個月，目前產出香蕉多是去年5、6月間種植，當時連續遭遇3個颱風，造成整體產量大幅減少，影響約46%。

陳駿季表示，國內香蕉主要是高屏產區先上市，接下來是南投產區，現階段量少導致市場價揚，農業部在2月底已注意到香蕉價格可能持續上揚，在全聯、家樂福等賣場推動農產品平價專區，希望提供消費者優質、價格穩定的農產，不僅是香蕉，也涵蓋其他蔬果。

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陳駿季說，去年3個颱風沒收農民一整年心血，現在因為量少，價格較高，「請消費者多擔待」，他預估3、4月間香蕉供應就能夠逐漸平穩，農業部會與農民一起努力，盡快讓後續的香蕉能順利供應到市場。

媒體問及近期是否考慮進口香蕉供應消費市場，陳駿季表示，香蕉價高是短期現象，對農民而言卻是損失一半以上，以現在的價格還無法彌補整個年收入，「不可能、也不會去進口香蕉，來打擊國內蕉農」，因此目前為止，農業部不會進口香蕉去平抑相關農產物價。（編輯：陳仁華）1140312