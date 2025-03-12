13日起連3天全台有雨 下週中部以北低溫10度

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天表示，明起連3天全台有雨，明天雨勢最盛，各地可能有局部大雨發生；16日冷空氣影響明顯轉冷，預估最冷時間點會是17日晚間至18日清晨，中部以北平地低溫約攝氏10至12度。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天至15日白天受鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，明天幾乎全台都有局部大雨發生的機會；14至15日白天中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢。特別提醒這3天各地都有局部強對流發生，不排除會有雷擊、強陣風，甚至冰雹發生。

李名翔表示，15日晚至16日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地仍有局部短暫雨，基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生。

李名翔指出，17日水氣減少，降雨以東半部地區有局部短暫雨為主，其他地區為短暫雨後多雲；18、19日偏乾，各地大致為多雲到晴，東半部為零星短暫雨。

溫度部分，李名翔提到，明天至15日鋒面影響，北台灣高溫略降至23、24度，中南部約28至30度；16日起強烈大陸冷氣團影響，北部高溫降至18、19度，中部21、22度，南部24至26度。

李名翔進一步說明，預估最冷的時間點會是17日晚至18日清晨，中部以北低溫約10至12度，南部及東部約13、14度，局部地區可能會有不到10度的低溫；白天高溫北部15、16度，中部18、19度，南部約20至22度；特別提醒18日清晨輻射冷卻明顯，不排除低溫會跨過寒流門檻。

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李名翔說，預估這波冷空氣持續影響至20日，20日白天北部高溫就有機會回升至20度以上。

李名翔提到，若溫度及水氣能配合，16日至17日中部以北3000公尺以上高山有降雪的機會；另外，今明兩天金門、馬祖及夜晚至清晨中部以北地區，14、15日台中以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1140312