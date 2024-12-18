天冷保暖讓血管有緩衝 醫提醒睡覺穿襪、被蓋到腳

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（中央社記者曾以寧台北18日電）近日天氣寒冷，醫師提醒，人體血管在天冷時會快速收縮，易引發心肌梗塞和腦中風，睡覺時穿襪子、以棉被覆蓋雙腳保暖，可讓血管有緩衝時間，避免直接暴露於低溫下。

近日天氣有感降溫，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天大陸冷氣團南下，今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至攝氏10度以下。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群透過新聞稿提醒，台灣氣候溫暖，相較於溫帶國家的居民，久居台灣的人，對於低溫的適應能力稍差。而人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升、心跳起伏，因此當氣溫驟降超過10度，心血管及腦中風病人就會有增加情況。

其中以年長者為高風險族群，陳冠群說明，因感官隨年紀退化，年長者對於體溫變化較不敏感，可能身體已經存在風險而不自知，直到昏迷倒下才警覺。

避免天冷導致心、腦血管急症，陳冠群提醒，務必注意保暖，讓血管有緩衝時間，避免直接暴露於低溫；建議外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時更應穿上襪子，並以棉被覆蓋雙腳。

受東北季風影響，北台灣冬季經常又濕又冷。陳冠群說，當水氣揮發時，身體降溫速度更快，因此潮濕環境下更要注意保暖，若身體被淋濕，務必擦乾或更換衣物，避免身體熱能快速散失。即便是健康的年輕人也不能輕忽，尤其最近天冷，馬拉松完賽後就應該立即換上乾爽衣物。

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血壓控制與心、腦血管疾病息息相關，陳冠群提醒，培養良好生活作息，包含運動、重視健康飲食及避免菸酒，都可協助控制血壓，但若始終無法將血壓維持在標準範圍內，則應考量積極使用藥物介入治療。

陳冠群提到，有些年輕的高血壓患者病識感較低，提醒父母及家族長輩有高血壓等慢性疾病病史，或是工作壓力大、常抽菸或熬夜者，就是高血壓的高風險族群，要盡量定期量測血壓，掌握自身身體狀況。（編輯：張雅淨）1131218